عبد الله بن زايد يغرّد بالعبرية مهنئا اليهود بأعيادهم واسرائيل ترد ..

القدس المحتلة / سما /

غرّد وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد باللغة العبرية على حسابه عبر "تويتر"، مهنئا اليهود بأعيادهم.

وبمناسبة حلول رأس السنة اليهودية، الجمعة، قال ابن زايد: "سنة جديدة سعيدة".

ورد حساب "إسرائيل بالعربية" التابع لوزارة خارجية الاحتلال على ابن زايد: "ما أجمل أن تجمعنا الأفراح والمناسبات السعيدة التي لن يفرقنا فيها حتى اختلاف اللغات فلغة الفرح والسعادة والسلام والحب واحدة واللسان هو واحد".

والأعياد اليهودية الدينية ليست ثابتة زمنياً على مدار السنة، بسبب سيرها وفق التقويم العبري. ويمكن تقسيمها إلى ثلاث مجموعات: الأعياد المذكورة في التوراة، والأعياد التاريخية، والأعياد التي بدأ الاحتفال بها في القرن العشرين بعد احتلال فلسطين.