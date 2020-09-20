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حالة الطقس : استمرار الأجواء الحارة

السبت 19 سبتمبر 2020 08:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس : استمرار الأجواء الحارة



رام الله / سما /

توقع دائرة الارصاد الجوية أنيستمر الجو اليوم السبت حاراً في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو معتدلا في المناطق الجبلية حاراً نسبياً إلى حار في بقية المناطق والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد 2020/09/20: يكون الجو حاراً في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الاثنين 2020/09/21: يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية وحاراً نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الثلاثاء 2020/09/22: يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية وحاراً نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج

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