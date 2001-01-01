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في بيان مشترك ..قطر واميركا تؤكدان على ضرورة حل مشاكل غزة الانسانية

الجمعة 18 سبتمبر 2020 11:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
في بيان مشترك ..قطر واميركا تؤكدان على ضرورة حل مشاكل غزة الانسانية



الدوحة /سما/

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، ودولة قطر، مساء يوم الجمعة، على الحاجة لاستخدام السبل الدبلوماسية لحل التوترات في الشرق الأدنى وشرق المتوسط.

جاء ذلك خلال بيان أمريكي قطري مشترك، يدعم وحدة مجلس التعاون، وعبرا فيه عن القلق من انعكاسات الأزمة الخليجية على المنطقة.

وأضاف البيان: الولايات المتحدة تشارك قطر قلقها من الوضع الإنساني في غزة وضرورة اتخاذ خطوات لتحسين الظروف المعيشية هناك.

وعبرت واشنطن في البيان المشترك، عن شكرها لقطر على دورها المحوري في جلب طالبان إلى المفاوضات، واستضافتها توقيع الاتفاق مع الحركة.

وكانت اللجنة العسكرية الاستشارية الأمريكية – القطرية، قد عقدت اجتماعًا في العاصمة واشنطن، بحثت خلاله بيع أسلحة إلى قطر بقيمة 26 مليار دولار.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، يوم الجمعة، أن التعاون بين البلدين قدم مساهمات مهمة لأنشطة مكافحة الإرهاب في المنطقة. وفق الأناضول.

وأعربت الوزارة عن امتنانها جراء استعداد قطر المستمر لاستضافة القوات العسكرية الأمريكية.

#قطر #اميركا #غزة #طالبان

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ضرورة تحسين ظروفها المعيشية.. واشنطن تشارك قطر قلقها من الوضع الإنساني في غزة

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