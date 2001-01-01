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"الصحة العالمية": كورونا أثبت عدم جاهزية العالم لمواجهة الجائحات

الجمعة 18 سبتمبر 2020 10:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الصحة العالمية": كورونا أثبت عدم جاهزية العالم لمواجهة الجائحات



جنيف /سما/

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الجمعة، إن جائحة فيروس كورونا المستجد أظهرت أن العالم كان غير مستعد إطلاقا لمواجهة أي وباء عالمي.

وأضاف خلال مؤتمر افتراضي: "كوفيد 19 أثبت أن العالم أجمع لم يكن مستعدا بصورة مؤسفة. ولكن إذا تحلينا بالتواضع والتكاتف، يمكننا التخطيط لما هو قادم على المدى الطويل، والاستثمار في الصحة والجاهزية. هذا ليس عملا خيريا، إنه استثمار في مستقبلنا جميعا". وفق روسيا اليوم

وتابع: "لقد كشفت الجائحة إمكانية تعطل المنظومات الصحية في جميع البلدان، غنية كانت أم فقيرة".

وأظهر إحصاء جديد لوكالة "رويترز" أن أكثر من 30.26 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة به إلى 945 ألفا و533 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

#منظمة الصحة العالمية #فيروس كورونا #تيدروس أدهانوم غيبريسوس

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