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ترامب: لو كان الأمر بيد بايدن لكان سليماني وبن لادن على قيد الحياة!

الجمعة 18 سبتمبر 2020 10:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب: لو كان الأمر بيد بايدن لكان سليماني وبن لادن على قيد الحياة!



واشنطن /سما/

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات حادة للمرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية، جو بايدن، اتهمه فيها باتخاذ قرارات خاطئة تتعارض مع المصالح الأمريكية.

وقال ترامب في تغريدة اليوم الجمعة: "لا يوجد شخص اتخذ عددا كبيرا من القرارات الخاطئة مثل بايدن، لقد صوت لصالح الحرب على العراق، وعارض مهمة القضاء على أسامة بن لادن وقاسم سليماني، وأشرف على صعود تنظيم الدولة، وأشاد بصعود الصين".

وأضاف: "لو كان الأمر متروكا لبايدن لكان بن لادن وسليماني على قيد الحياة، ولكان الإرهاب في أوج نشاطه، ولأصبحت الصين الآن القوة المهيمنة على العالم وليس الولايات المتحدة". "RT"

#ترامب #جو بايدن #الانتخابات الأمريكية #الحرب على العراق #امريكا #اسامة بن لادن #قاسم سليماني #ايران

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