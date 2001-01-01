مصدر أمني مصري يكشف أسباب توقف المفاوضات مع تركيا..!

القاهرة /سما/

أكد مصدر أمني مصري، يوم الجمعة، وجود مفاوضات بين مصر وتركيا، إلا أنها توقفت بعد زيارة وزير الخارجية المصري إلى اليونان، وذلك بعد تصريحات من مسؤولين أتراك حول وجود اتصالات بشأن ترسيم حدود بحرية.

وأضاف المصدر وفق (قناة الحرة)، بأن هناك توجيهات لعدم الكشف عن أي تفاصيل، حتى لا يحدث تشويش، "خاصة وأن تركيا قد أحبطت المفاوضات الجارية عندما كشفت عن بعض تفاصيلها، كنوع من أنواع الضغط على الجانب المصري".

وأوضح المصدر أن مصر قد التزمت الصمت حيال الكشف التركي عن تفاصيل المفاوضات، خاصة بعد زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأخيرة إلى اليونان.

كما وأكد أن المفاوضات بين مصر وتركيا قد توقفت بعد زيارة مصر المفاجئة والداعمة لليونان ضد تركيا، للضغط على الجانب التركي "لوقف تصريحاته العدائية ضد مصر"، حسب تعبيره، وسيتم انتظار نتائج مفاوضات الاتحاد الأوروبي مع أنقرة.

وشهدت العلاقات التركية-المصرية هدوءا نسبيا، بعد تصريحات مسؤولين أتراك تجاه مصر، حملت نغمة وطابعا جديدا اتسم بالتهدئة وتخفيف التوتر.

وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، الأربعاء، إن تركيا عرضت على مصر اتفاقية اختصاص بحري، مؤكدا أن محادثات "استخباراتية" جارية بين البلدين.

وفي مقابلة مع محطة (سي.إن.إن ترك)، نقلت صحيفة "ديلي صباح" المقربة من الحكومة التركية، مقتطفات منها، قال جاويش أوغلو: "أبلغنا القائم بالأعمال المصري أنه يمكننا التوصل إلى اتفاق (اختصاص) معهم مثلما فعلنا مع ليبيا".

وفي نوفمبر الماضي، وقعت تركيا اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع حكومة طرابلس، الأمر الذي يجعل المنطقة الاقتصادية الخاصة المزعومة في شرق البحر المتوسط تمتد من الأراضي التركية وحتى حافة المنطقة التي تطالب بها ليبيا.

وتعتقد الأحزاب المعارضة التركية في أهمية التقارب السياسي مع مصر، وفي مقابل ذلك تندد بعلاقة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بجماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها مصر إرهابية.

وكانت علاقات مصر مع تركيا توترت منذ عزل الجيش المصري الرئيس محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، عام 2013.