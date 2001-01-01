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تشييع جثمان الشهيد جبارين في جنين

الجمعة 18 سبتمبر 2020 10:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
تشييع جثمان الشهيد جبارين في جنين



جنين / سما /

 شيعت جماهير غفيرة ، أليوم، جثمان الشهيد الدكتور نضال جبارين في مسيرة حاشدة انطلقت من مسجد المدينة الكبيرة ، يتقدمها رفاقه في المهنة وممثلين عن القوى الوطنية والاسلامية وكافة الفعاليات والاطر النقابية والمهنية في المحافظة .

وبعد القاء عائلته نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه الذي لف بعلم فلسطين ، انطلق موكب التشييع يتقدمهم عدد من المسلحين اطلقوا النار في الهواء ـ وجابت المسيرة شوارع المدينة وسط ترديد الهتافات الوطنية المنددة بالاحتلال وجرائمه .

وبعد مواراة الشهيد الثرى، اقيم مهرجان تأبيني ، تحدث فيه امين سر حركة "فتح " في اقليم جنين عطا أبو ارميلة ، موضحاً ان جريمة الاحتلال بحق جبارين لن توقف مسيرة النضال والتحدي للاحتلال والمطبعين ، واشاد بمناقب الشهيد الذي كان احد كوادر وابناء حركة فتح وشارك في العطاء والنضال بالكثير من الطرق الوطنية والانسانية فكان يتمنى الشهداء حتى نالها ، مؤكداً ان رد شعبنا على الاحتلال سيكون بتعزيز الوحدة والتلاحم والمقاومة .

وحيا الشيخ خضر عدنان في كلمة القوى الوطنية والاسلامية ، روح الشهيد الذي كتب بالدم والتضحية الرد على الاحتلال والمطبعين والمستسلمين ، مؤكدا ان شعبنا لن يركع أو يخضع أو يتنازل عن ذرة من تراب وطنه ، مؤكداً ان هذه الجريمة لن تمر دون عقاب من كل قوى شعبنا الموحدة في وجه الاحتلال وجرائمه والمتساوقين معه في الخيانة والتطبيع .

والقى رئيس اللجنة الفرعية لنقابة أطباء الاسنان الدكتور محمود القيسي ،كلمة نعى فيها الشهيد مقدما التعازي لعائلته واهالي مدينته ، مستنكراً وبشدة الجريمة الجديدة التي تضاف لسجل الاجرام المستمر للاحتلال الذي لن ينال من عزيمة ومعنويات شعبنا .

#جنين #نضال جبارين #تشييع #شهيد

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