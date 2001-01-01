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"الخارجية": 253 وفاة و6082 إصابة و2052 حالة تعافي في صفوف جالياتنا الفلسطينية

الجمعة 18 سبتمبر 2020 09:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية": 253 وفاة و6082 إصابة و2052 حالة تعافي في صفوف جالياتنا الفلسطينية



رام الله / سما /

 أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين تسجيل 253 حالة وفاة، و6082 إصابة (25 امريكا، 4 تركيا،1 اليونان)، و2052 حالة تعافي في صفوف جالياتنا في العالم.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى اليونان بإصابة أحد موظفي السفارة بفيروس كورونا، وأن وضعه الصحي مستقر ويخضع حاليا للحجر المنزلي. وبناء على تعليمات وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي أخذت السفارة جميع الاحتياطات الطبية والوقائية والفحوصات اللازمة لجميع موظفي السفارة، وتعقيم السفارة وإغلاقها ليوم واحد، ومع هذه الإصابة يرتفع عدد الاصابات في صفوف الجالية الى 4.

كما أفادت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة لدى تركيا، بتسجيل 4 اصابات بفيروس كورونا في صفوف الجالية، ليرتفع عدد الاصابات الى31.

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، بتسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية في "شيكاغو"، ليرتفع عدد الاصابات الى 3650 إصابة. فيما لم تسجل اية حالة وفاة جديدة لهذا اليوم ليبقى عدد حالات الوفاة 76.

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية

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