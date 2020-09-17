شاهد.. برشلونة ينشر أول مقابلة لميسي عام 2001.. واعترافات لأول مرة حول قصرة قامته وغيرها

سما / وكالات/

نشرت القناة التلفزيونية لنادي برشلونة لكرة القدم، مقابلة تلفزيونية حصرية لنجم وقائد الفريق، الأرجنتيني ليونيل ميسي، مسجلة في العام 2001، وكانت المقابلة الأولى له على الإطلاق.

وعرضت قناة برشلونة لأول مرة، المقابلة مع ميسي حين قدم من فريق نيولز أولد بويز الأرجنتيني، وانتقل إلى أكاديمية لاماسيا في برشلونة، وهو لا يتعدى سن 12 عاما.

وتحدث ميسي عن أمور كثيرة في هذه المقابلة، وبإعجاب عن الأجواء الجيدة التي وجدها في برشلونة بعد فترة قصيرة من بدء مشواره معه في فريق الصغار، وقال إن الأمر مختلف تماما عن الأرجنتين.

وشدد "البرغوث" الأرجنتيني على أنه لا يزال بحاجة ماسة إلى معالجة مشكلة اللياقة البدنية التي يعانيها بسبب خلل في الهرمونات، كما قال إنه يعاني من قصر قامته كثيرا مقارنة بنظرائه من اللاعبين في نفس سنه.

وقال ميسي إنه سعيد للغاية بأنه وجد ضالته في برشلونة، وحصل على الرعاية التي يحتاجها.

وحين قدم ليونيل ميسي إلى برشلونة ظل يعيش سنة كاملة برفقة والده خورخي فقط، قبل أن تلتحق بهما عائلته بعد ذلك.

وخاض الأرجنتيني أول مباراة رسمية له في الفريق الأول لبرشلونة في العام 2005، وبعدها انفجرت موهبته وحقق أرقاما مذهلة، وحصل على جائزة الكرة الذهبية ست مرات، إضافة إلى العديد الألقاب الفردية والجماعية والبطولات المحلية والأوروبية مع برشلونة.

يذكر أن ليونيل ميسي (33 عاما) حاول الرحيل عن برشلونة بعد الهزيمة التاريخية أمام بايرن ميونخ (2-8)، في أغسطس الماضي، ضمن الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، وأبلغ إدارة الفريق عن طريق الفاكس، رغبته في الرحيل خلال موسم الانتقالات الحالية، من خلال تفعيل بند في عقده يسمح له بالانتقال مجانا.

ولكن برشلونة أكد مدعوما من رابطة الدوري الإسباني على ضرورة دفع الشرط الجزائي البالغ 700 مليون يورو للسماح له بالرحيل، موضحا أن بند السماح له بالرحيل قد انتهت صلاحيته في 10 يونيو الماضي، ليضطر النجم الأرجنتيني للإعلان عن استمراره مع "البلوغرانا" حتى نهاية عقده الصيف المقبل، لتجنب الدخول في صراعات ومشاكل قانونية مع النادي.