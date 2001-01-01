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محافظة قلقيلية: تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 18 سبتمبر 2020 08:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظة قلقيلية: تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا



قلقيلية / سما /

أعلنت محافظة قلقيلية، عن تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد بالمحافظة، ليبلغ عدد الحالات المصابة حتى اليوم الجمعة، إلى 39 حالة.

وأشارت المحافظة في تصريح لها، نشر على صفحتها الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إلى أن الإصابات توزعت كالتالي: تسع إصابات بمدينة قلقيلية، وإصابتان في بلدة عزون، وإصابة في كل من كفر لاقف، وكفر ثلث، وراس عطية، وجينصافوط.

وأشارت المحافظة، إلى أن مجموع الإصابات النشطة منذ بداية حتى اليوم، (463) إصابة نشطة. 

وفي السياق، أكد المحافظة، أن منذ بداية الجائحة، بلغ عدد اجمالي الاصابات 1379 إصابة، وعدد الوفيات 16 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 900 حالة.

#محافظة قلقيلية #فيروس كورونا

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