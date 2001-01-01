بكيرات يدعو لإعمار الأقصى بالمصلين لحمايته من الاحتلال

القدس المحتلة / سما /

أكد الشيخ ناجح بكيرات نائب مدير عام أوقاف القدس، أن أبواب المسجد الأقصى يجب أن تبقى مفتوحة دائمًا أمام المصلين لمنع محاولات الاحتلال تغيير الواقع في المسجد.

وحث بكيرات على أهمية الحفاظ على المسجد الاقصى من خلال مشاريع اعماره حتى يتسنى الابقاء على الجذور والهوية الاسلامية لهذا المكان .

وشدد بكيرات على أن الأقصى عنوان الهوية الفلسطينية العربية الإسلامية، وعنوان للقدس العاصمة الأبدية لفلسطين في مقابل ما يحاول به ترامب والاحتلال من جعل القدس عاصمة للاحتلال.

وأوضح بكيرات أن الاحتلال يريد تغيير المسجد الاقصى والحجر والمبنى حتى تحقيق حلم المستوطنين ببناء "الهيكل" المزعوم.

وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية ، قد أصدرت قرارا بعدم إغلاق المسجد الأقصى المبارك، بعدما تبين أن سلطات الاحتلال ستمسح للمستوطنين باقتحامه خلال فترة الإغلاق التي كانت مقررة للأسابيع الثلاثة المقبلة.

وتواصل قوات الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين للمسجد، وتدقق في هوياتهم، وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية، كما تمارس ضد المرابطين سياسة الاعتقال والإبعاد المتكرر لحرمانهم من الوصول للأقصى .