بيت لحم: قوات الاحتلال والمستوطنين يعتدون على مواطنين خلال وقفة ضد عمليات التجريف

بيت لحم / سما /

اعتدى جنود الاحتلال وقطعان المستوطنين بعد ظهر اليوم على مواطنين نظموا وقفة احتجاجية ضد عمليات تجريف اراضي تابعة لهم وتعود لمواطنين من بلدة جناتا وقرية العروج شرق مدينة بيت لحم تمهيدا لمصادرتها.

وتقع هذه الاراضي على مقربة من مدخل مستوطنة "تكواع" المقامة على اراضي المواطنين حيث تنوي قوات الاحتلال ضم هذه الاراضي الى المستوطنة المذكورة. ووقف عشرات المواطنين في وجه عمليات التجريف في حين قامت قوات الاحتلال بمشاركة عدد من قطعان المستوطنين بقمع المواطنين وتفريقهم حيث وقعت مواجهات بالايدي مع المستوطنين الذين ساندتهم قوات الاحتلال .

وفي مخيم العزة شمال مدينة بيت لحم قام جنود الاحتلال باطلاق قنابل غاز مسيل للدموع باتجاه جمع من الشبان تظاهروا قرب موقع قبة راحيل الذي يتمركز فيه جنود الاحتلال رفضا للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي.

واقام جنود الاحتلال بعد ظهر اليوم حاجزا عسكريا ع