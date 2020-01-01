اسرائيل: الحجر الصحي يدخل حيز التنفيذ ونتنياهو يهدد بمزيد من القيود

القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، تسجيل 5328 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبلغت حصيلة الحالات الحرجة 577، فيما ارتفعت الأرقام القياسية للحالات التي تتعرض الى أجهزة التنفس لتصل الى 153 جالة. ووصل مجموع الإصابات النشطة الى 46370، ورصدت وزارة الصحة 1169 حالة وفاة منذ انتشار الفيروس، فيما بلغت حصيلة الحالات المتعافية الاجمالية 129394.

وأعادت إسرائيل فرض حجر صحي تام اعتبارا من الساعة الثانية ظهرا، اليوم الجمعة، ولمدة ثلاثة أسابيع لمحاربة تفشي فيروس كورونا المستجد وفي محاولة للتخفيف من عواقب موجة إصابات ثانية. وهدد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو باتخاذ المزيد من الاجراءات لاحتواء كورونا، وقال "لا مناص من تشديد اجراءات لاغلاق للحد من انتشار فيروس كورونا".

وسمح عدد الإصابات القليل نسبيا مؤخرا للحكومة بتسريع عملية رفع الإغلاق إذ أعيد فتح الحانات والمطاعم والمقاهي ودور العبادة، كما سمح مجددا بإقامة الأعراس مع إبقاء إلزامية وضع الكمامات، لكن معدلات الإصابة عاودت الارتفاع مجددا بوتيرة سريعة.

وستطال هذه الإجراءات 170 ألف عامل فلسطيني في إسرائيل فيما سيبقى آخرون يعملون ضمن تصاريح خاصة من دون توفر معلومات حول طبيعة هذه التصاريح خلال فترة الإغلاق، ودخل الإغلاق حيز التنفيذ اليوم الجمعة الساعة الثانية ظهرا بالتوقيت المحلي، وسيكون ساريا خلال رأس السنة اليهودية ويوم الغفران وعيد العرش حتى التاسع من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.