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إصابة 3 مواطنين بينهم صحفي بالرصاص المعدني خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

الجمعة 18 سبتمبر 2020 05:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة 3 مواطنين بينهم صحفي بالرصاص المعدني خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم



قلقيلية / سما /

 أصيب ثلاثة مواطنين، بينهم صحفي، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 17 عاما.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة وأطلقوا صوبهم الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة ثلاثة مواطنين بالرصاص "المطاطي" بينهم الصحفي محمود فوزي، والعشرات بحالات اختناق جرى علاجهم ميدانيا.

وانطلقت المسيرة بمشاركة المئات من أبناء القرية، الذين رددوا الشعارت الوطنية المناهضة للاحتلال والمنددة بالتطبيع معه، وطالبوا بتوسيع رقعة المقاومة الشعبية في جميع أنحاء الضفة الغربية.

#اصابات #قوات الاحتلال #قلقيلية

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