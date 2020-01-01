هنية: التنسيق بين قوى المقاومة سيسقط "المشروع الصهيوني"

بيروت /سما/

قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، إن التنسيق بين قوى المقاومة سيسقط "المشروع الصهيوني".

وأكد هنية، في بيان صدر عن مكتبه خلال استقبال وفد قيادي من جبهة التحرير الفلسطينية، يتقدمه أمينها العام أبو نضال الأشقر.

وأوضح أنه جرى التأكيد خلال اللقاء ضرورة الرؤية الموحدة لمواجهة المشروع الإسرائيلي الذي يحظى بدعم أمريكي غير مسبوق.

وشدد المجتمعون على أن خيار المقاومة كفيل بإسقاط كل المؤامرات، من صفقة القرن، إلى مشروع الضم، والتطبيع.

واعتبروا أن رفض اللاجئين الفلسطينيين في لبنان التوطين والتهجير والوطن البديل هو رفض ثابت، لكن في الوقت نفسه يجب تأمين الاحتياجات والحقوق الإنسانية للفلسطينيين.

ودان المجتمعون الهرولة باتجاه التطبيع، وأبدوا ثقتهم بأن الأمة لديها من المناعة ما يسقط التطبيع.