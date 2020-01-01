الصدر: يمكن اتباع السبل السياسية والبرلمانية لإنهاء احتلال العراق

بغداد /سما/ (د ب أ)

قال الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اليوم الجمعة، إنه يمكن اتباع السبل السياسية والبرلمانية لإنهاء احتلال العراق ومنع تدخلاته في البلاد.

وقال الصدر في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الأجتماعي (تويتر)، "لا أجد من المصلحة ادخال العراق في نفق مظلم وفي أتون العنف، ولا أجد من المصلحة استهداف المقرات الثقافية والدبلوماسية".

وأضاف أن "غاية الأمر يمكن اتباع السبل السياسية والبرلمانية لإنهاء الاحتلال ومنع تدخلات ومن يفعل ذلك منكم فليعلم أنه يعرض العراق وشعبه للخطر المحدق".

وتتعرض المنطقة الخضراء التي تضم مباني الحكومة العراقية ومقار السفارات الأجنبية لقصف بصواريخ الكاتيوشا بشكل دوري، فضلا عن القواعد العسكرية للتحالف الدولي والارتال التي تنقل معدات لقوات التحالف الدولي المنسحبة لهجمات بشكل شبه يومي في مناطق متفرقة من البلاد.