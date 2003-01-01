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مواجهات في قرية كفر قدوم مع جنود الاحتلال

الجمعة 18 سبتمبر 2020 05:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
مواجهات في قرية كفر قدوم مع جنود الاحتلال



قلقيلية / سما /

اندلعت مواجهات في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية عقب انتهاء صلاة الجمعة وانطلاق المسيرة الاسبوعية باتجاه المغلق منذ عام 2003 .

وقال مراد شتيوي منسق المسيرة الاسلوعية، " استخدم جيش الاحتلال وسائل القمع الوحشية في ملاحقة المشاركين في المسيرة الاسبوعية والتي دخلت عامها العاشر، بالرصاص المطاطي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما ادى إلى اختناقات جماعية بعد استهداف الجنود المنازل القريبة من المواجهات، ونصب الكمائن لاعتقال المشاركين ".

واضاف :" المشاركون في المسيرة الشعبية رفضوا كل اتفاقيات التطبيع الخيانية مع بعض الدول العربية ، واعتبرها طعنا لفلسطين واهلها" .

#مواجهات #كفر قدوم #قلقيلية #قوات الاحتلال

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