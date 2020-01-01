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البيت الأبيض: خمس دول أخرى تدرس بجدية التطبيع مع إسرائيل

الجمعة 18 سبتمبر 2020 04:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
البيت الأبيض: خمس دول أخرى تدرس بجدية التطبيع مع إسرائيل



واشنطن/ وكالات/

أعلن كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز ومستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، ان خمس دول أخرى تدرس بجدية إبرام اتفاقات تطبيع مع إسرائيل بعد توقيع الإمارات والبحرين اتفاقين هذا الأسبوع، وفي حديثه إلى الصحفيين، رفض ميدوز تحديد الدول التي ستنضم إلى الاتفاق، الذي يهدف إلى عزل إيران عن دول الخليج وإسرائيل، لكنه قال إن ثلاثا منها في المنطقة، ولم يخض في التفاصيل. وفق ما اورده تلفزيون i24 الاسرائيلي

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، في حضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن خمس أو ست دول ستنضم إلى ركب السلام، وقال ترامب "حققنا تقدما كبيرا مع نحو خمس دول، خمس دول إضافية"، مضيفا "لدينا على الأقل خمس أو ست دول ستنضم إلينا قريبا جدا، سبق أن بدأنا التشاور معها"، من دون تسمية هذه الدول. 

وتابع ترامب "أجريت محادثة مع ملك السعودية، ستحدث أشياء إيجابية للغاية. اعتقد ان المملكة العربية السعودية ستنضم أيضا إلى الاتفاقية مع إسرائيل في الوقت المناسب".

فيما وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بانضمام دول أخرى لاتفاقات السلام، معتبرا أن هذا توقيع الامارات والبحرين هو تحول تاريخي ويبشر بفجر جديد للسلام. وقال "نحن مفعمون بامتنان عميق للرئيس ترامب لقيادته الحاسمة وقد اصطف إلى جانب إسرائيل بشجاعة، أشكر الرئيس ترامب لأنه واجه طهران ولجهوده في أمريكا والشرق الأوسط

#البيت الابيض #التطبيع مع اسرائيل #ترامب #نتنياهو #اسرائيل

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