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أول تعليق من الجهاد الاسلامي على استشهاد طبيب الأسنان نضال جبارين في جنين..

الجمعة 18 سبتمبر 2020 04:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعليق من الجهاد الاسلامي على استشهاد طبيب الأسنان نضال جبارين في جنين..



جنين / سما /

عقب خضر عدنان، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، على استشهاد طبيب الأسنان، نضال جبارين، اليوم الجمعة، بعدما ألقت قوات الاحتلال الاسرائيلي قنبلة صوت، بجواره، أدى الى توقف قلبه، بالقرب من حاجز برطعة في جنين.

وقال عدنان في تصريح صحفي "إن قتل الاحتلال للدكتور نضال جبارين جريمة جديدة تضاف لسجله الدموي بحق الشعب الفلسطيني".

وأضاف: "الاحتلال لا يميز في جرائمه بين فلسطيني وآخر" داعيا الجسم الطبي الفلسطيني للتحرك غضبا في وجه الاحتلال لجريمته بقتل الطبيب جبارين".

وحث القيادي عدنان، نقابات الأطباء الحرة في العالم للغضب لروح زميلهم الطبيب الشهيد جبارين، مؤكدا في الوقت ذاته أن حاجز برطعة الإسرائيلي، هو وكر للموت كما كل حواجز الاحتلال بالقدس والضفة الغربية.

ودعا عدنان، جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة في تشييع جثمان الدكتور جبارين عقب صلاة عصر الجمعة من جامع جنين الكبير.
 

#خضر عدنان #الجهاد الاسلامي #شهيد #قوات الاحتلال

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