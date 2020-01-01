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مركز الأبحاث في منظمة التحرير يصدر العدد 280 من "شؤون فلسطينية"

الجمعة 18 سبتمبر 2020 04:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
مركز الأبحاث في منظمة التحرير يصدر العدد 280 من "شؤون فلسطينية"



رام الله / سما /

أصدر مركز الأبحاث في منظمة التحرير الفلسطينية العدد 280 (عدد صيف 2020) من فصليّة "شؤون فلسطينية"، والذي يبحث في موضوع "الضم"، والهجمة الصهيونية على شرعية النضال وحق المقاومة والرواية الفلسطينية.

ويتضمن العدد، خمس مقالات تقع ضمن ملف العدد، حملت الأولى عنوان "فلسفات وآليات الضم الإسرائيلية وخطط التصدي لها" لوليد سالم، فيما استعرض فادي النحاس في ورقته تفاصيل وأهداف مخطط الضم الإسرائيلي، وقدم أحمد حنيطي ورقةً بعنوان "قرى القدس: التنمية الرمادية وخطط الضم"، أما ورقة إسلام عطا الله فجاءت بعنوان "منظمات وحملات صهيونية لتقويض الرواية الفلسطينية"، فيما بحثت تينا الجلاد في ورقتها "استثمار إسرائيل لدبلوماسيتها الرقمية في الولايات المتحدة الأميركية".

ورصد باب أنثولوجيا الذي أعده عدنان ملحم ما جاءت به "شؤون فلسطينية" في أعدادها السابقة بما يتصل بملف العدد، تحت عنوان "ثوابت المشروع الصهيوني في فلسطين.. قراءة وتحليل في تفاصيل التاريخ والجغرافيا".

، وقدم العدد متابعات لملف الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي، من خلال دراسة لوحدة تقدير الموقف في المركز بعنوان: "الاتفاق" الإماراتي الإسرائيلي.. شرق أوسط جديد"، فيما رصد برهوم جرايسي آخر المستجدات والتفاعلات على الساحة الإسرائيلية، كما قدم أحمد عز ورقة بعنوان "العمال وكورونا.. مخبرا للاستعمار الاستيطاني الاستغلالي الإسرائيلي".

أما الدراسة التاريخية في هذا العدد فجاءت بعنوان "الأوبئة في لواء عكا في القرن التاسع عشر" لزهير غنايم، كما أعد مروان عبد العال صورة قلمية حول الراحل حسين أبو النمل، والذي قدمت فيروز سلامة مراجعة لأهم انتاجاته الفكرية.

وقدم العدد تغطية شاملة لندوة المركز التي حملت عنوان "فلسطين والقانون الدولي بعد خطة الضم والتحلل من الاتفاقيات"، والتي شارك فيها كل من أنيس القاسم، وشعوان جبارين، وأدارها وعقب عليها ياسر العموري، بمشاركة أكثر من مائة باحث ومختص في هذا المجال.

ويقع العدد في 229 صفحة، ومتوفر في المكتبات التالية: دار الفكر، والشروق، والجعبة، ومركز الأبحاث. ويرحب المركز بالمواد الصالحة للنشر من الكتّاب والباحثين، على أن تكون ذات صلة باهتمامات المركز، على الموقع www.prc.ps أو على البريد الإلكتروني info@prc.ps

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