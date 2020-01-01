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اندلاع مواجهات مع الاحتلال وسط الخليل

الجمعة 18 سبتمبر 2020 04:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
اندلاع مواجهات مع الاحتلال وسط الخليل



الخليل / سما /

 اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، في منطقة باب الزاوية، وسط مدينة الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال المتمركزة على مدخل شارع الشهداء وسط المدينة، أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين ما أدى لاندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأضاف أن جنود الاحتلال أغلقوا المداخل المؤدية إلى شارع الشهداء، ومنعوا المواطنين من الوصول إلى منازلهم.

وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على المدخل الشمالي لمدينة الخليل بالقرب من جسر حلحول، وأوقفت المركبات ودققت في بطاقات المواطنين، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.

#قوات الاحتلال #مواجهات #الخليل

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