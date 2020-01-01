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عشرات المواطنين يؤدون "الجمعة" في أراضيهم المهددة بالاستيلاء جنوب شرق طولكرم

الجمعة 18 سبتمبر 2020 04:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات المواطنين يؤدون "الجمعة" في أراضيهم المهددة بالاستيلاء جنوب شرق طولكرم



طولكرم / سما /

 أدى عشرات المواطنين في طولكرم، صلاة اليوم الجمعة، في أراضيهم المهددة بالاستيلاء في منطقة الجبل "الوسطاني"، الذي يصل بين قرى جبارة، والراس، وشوفة جنوب وشرق طولكرم.

ودعت فصائل العمل الوطني، والفعاليات الشعبية في تلك القرى، الأهالي إلى الصلاة في أراضيهم للتصدي لاعتداءات الاحتلال ومنع الاستيلاء عليها، لصالح إقامة منطقة صناعية استيطانية.

وقال أمين سر حركة فتح في شوفة مراد دروبي، إن أبناء طولكرم وقرى الكفريات أدوا صلاة الجمعة في هذه الأراضي، وسط تواجد مكثف لجنود الاحتلال، الذين حاصروا منطقة الجبل بأعداد كبيرة منذ ساعات الصباح الباكر.

وأضاف أن إقامة الصلاة هنا هي رسالة إلى العالم أجمع بأننا متمسكون بأرضنا، ولن نسمح لهم بتنفيذ مخططاتهم الاستيطانية، ونحن أصحاب الحق والقرار على أرضنا.

#صلاة الجمعة #قوات الاحتلال

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