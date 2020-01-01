وزارة الصحة: نتابع الحالة الصحية للصحفية صافيناز اللوح بعد عودتها من رحلة علاجية

غزة / سما /

أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة أنها تتابع الحالة الصحية ومتطلبات استضافة الصحفية صافيناز اللوح ومرافقتها في فندق البلوبيتش بعد عودتها من رحلة علاجية.

و اوضحت الوزارة أنه سيتم تقييم وضع الصحفية اللوح الصحي من خلال احد الاطباء الاستشاريين في هذه الاثناء، مشيرة الى أن هناك متابعة لحالتها من خلال مدير عام مجمع الشفاء الطبي و رئيس طوارئ محافظة غزة د.محمد ابو سلمية لعمل ما يلزم لحالتها.

كانت الصحفية صافيناز اللوح نُقلت لمستشفى المقاصد في القدس المحتلة، وذلك بعد تعرضها للاصابة بحادث سير، أدى ذلك لوفاة والدتها واصابتها اصابة خطيرة .