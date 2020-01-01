غزة : مباحث كورونا تغلق محلات وتوقف اشخاص مخالفين للتعليمات

أعلنت داخلية غزة مساء اليوم الجمعة، أبرز مهام "مباحث كورونا" بالشرطة في متابعة المخالفين لقرارات حظر التجوال، خلال 24 ساعة الماضية.
محافظة شمال غزة:
- توقيف 77 من أصحاب المحال والبسطات لمخالفتهم قرارات الإغلاق.
- إغلاق 6 محال مخالفة لإجراءات الوقاية والسلامة.
- توقيف 15 مواطناً خرقوا قرار حظر التجوال في ساعات المساء.
محافظة غزة:
- توقيف 13 شخصاً من أصحاب المحال والبسطات، ومطعم ومحل ألعاب أطفال، لمخالفتهم لشروط الوقاية والسلامة.
- إغلاق 14 محلاً ومطعماً ومقهى مخالفاً.
- إغلاق محل "بلياردو" استقبل عدداً من المواطنين، وتوقيف صاحبه.
- إغلاق شاليه بمنطقة الشيخ عجلين لاستقباله عدداً من المواطنين، وتوقيف صاحبه.
- إنهاء تجمعات لأعداد من المواطنين على شاطئ البحر.
المحافظة الوسطى:
- إغلاق 17 محلاً غير ملتزم بإجراءات السلامة، تضمنت محال بيع دواجن، وأجهزة كهربائية، وملابس، ومطاعم شعبية، وألعاب أطفال.
- تحرير تعهدات بحق 29 محلاً مخالفاً لعدم تكرار مخالفة تعليمات السلامة والوقاية.
محافظة خان يونس:
- إغلاق 3 صالونات حلاقة بعد تكرار فتحها في مخالفة للتعليمات الصادرة.
- توقيف 9 أشخاص خالفوا قرار حظر التجوال في الفترة المسائية.
محافظة رفح:
- إغلاق 3 مؤسسات خالفت قرار حظر التجوال وفتحت أبوابها، وإنذارها بعدم تكرار ذلك.