غزة : مباحث كورونا تغلق محلات وتوقف اشخاص مخالفين للتعليمات

غزة/سما/

أعلنت داخلية غزة مساء اليوم الجمعة، أبرز مهام "مباحث كورونا" بالشرطة في متابعة المخالفين لقرارات حظر التجوال، خلال 24 ساعة الماضية.

محافظة شمال غزة:

- توقيف 77 من أصحاب المحال والبسطات لمخالفتهم قرارات الإغلاق.

- إغلاق 6 محال مخالفة لإجراءات الوقاية والسلامة.

- توقيف 15 مواطناً خرقوا قرار حظر التجوال في ساعات المساء.

محافظة غزة:

- توقيف 13 شخصاً من أصحاب المحال والبسطات، ومطعم ومحل ألعاب أطفال، لمخالفتهم لشروط الوقاية والسلامة.

- إغلاق 14 محلاً ومطعماً ومقهى مخالفاً.

- إغلاق محل "بلياردو" استقبل عدداً من المواطنين، وتوقيف صاحبه.

- إغلاق شاليه بمنطقة الشيخ عجلين لاستقباله عدداً من المواطنين، وتوقيف صاحبه.

- إنهاء تجمعات لأعداد من المواطنين على شاطئ البحر.

المحافظة الوسطى:

- إغلاق 17 محلاً غير ملتزم بإجراءات السلامة، تضمنت محال بيع دواجن، وأجهزة كهربائية، وملابس، ومطاعم شعبية، وألعاب أطفال.

- تحرير تعهدات بحق 29 محلاً مخالفاً لعدم تكرار مخالفة تعليمات السلامة والوقاية.

محافظة خان يونس:

- إغلاق 3 صالونات حلاقة بعد تكرار فتحها في مخالفة للتعليمات الصادرة.

- توقيف 9 أشخاص خالفوا قرار حظر التجوال في الفترة المسائية.

محافظة رفح:

- إغلاق 3 مؤسسات خالفت قرار حظر التجوال وفتحت أبوابها، وإنذارها بعدم تكرار ذلك.