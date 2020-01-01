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غزة : مباحث كورونا تغلق محلات وتوقف اشخاص مخالفين للتعليمات

الجمعة 18 سبتمبر 2020 03:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة : مباحث كورونا تغلق محلات وتوقف اشخاص مخالفين للتعليمات



غزة/سما/

أعلنت داخلية غزة  مساء اليوم الجمعة، أبرز مهام "مباحث كورونا" بالشرطة في متابعة المخالفين لقرارات حظر التجوال، خلال 24 ساعة الماضية.
محافظة شمال غزة:
- توقيف 77 من أصحاب المحال والبسطات لمخالفتهم قرارات الإغلاق.
- إغلاق 6 محال مخالفة لإجراءات الوقاية والسلامة.
- توقيف 15 مواطناً خرقوا قرار حظر التجوال في ساعات المساء.

محافظة غزة:
- توقيف 13 شخصاً من أصحاب المحال والبسطات، ومطعم ومحل ألعاب أطفال، لمخالفتهم لشروط الوقاية والسلامة.
- إغلاق 14 محلاً ومطعماً ومقهى مخالفاً.
- إغلاق محل "بلياردو" استقبل عدداً من المواطنين، وتوقيف صاحبه.
- إغلاق شاليه بمنطقة الشيخ عجلين لاستقباله عدداً من المواطنين، وتوقيف صاحبه.
- إنهاء تجمعات لأعداد من المواطنين على شاطئ البحر.

المحافظة الوسطى:
- إغلاق 17 محلاً غير ملتزم بإجراءات السلامة، تضمنت محال بيع دواجن، وأجهزة كهربائية، وملابس، ومطاعم شعبية، وألعاب أطفال.
- تحرير تعهدات بحق 29 محلاً مخالفاً لعدم تكرار مخالفة تعليمات السلامة والوقاية.

محافظة خان يونس:
- إغلاق 3 صالونات حلاقة بعد تكرار فتحها في مخالفة للتعليمات الصادرة.
- توقيف 9 أشخاص خالفوا قرار حظر التجوال في الفترة المسائية.

محافظة رفح:
- إغلاق 3 مؤسسات خالفت قرار حظر التجوال وفتحت أبوابها، وإنذارها بعدم تكرار ذلك.

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