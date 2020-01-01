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شعث: قطر مستعدة لمنح السلطة قرضا ماليا لدفع الرواتب والتغلب على الازمة المالية

الجمعة 18 سبتمبر 2020 01:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
شعث: قطر مستعدة لمنح السلطة قرضا ماليا لدفع الرواتب والتغلب على الازمة المالية



رام الله / سما /

قال نبيل شعث، الممثل الخاص للرئيس محمود عباس: إن قطر أبدت استعداداً للمساعدة في دفع الرواتب، والتغلب على أزمة السلطة المالية، "بعدما طلبنا قرضا منها".

وبشأن وجود تدخلات سياسية دولية لمساعدة الحكومة الفلسطينية ماليا، قال شعث: "لا يوجد أي تقدم في الجانب المالي"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (الأناضول).

وعلمت الوكالة من مصادر في رئاسة الوزراء، مؤخرا، بوجود مبادرة أوروبية لحل أزمة المقاصة، عبر إدخال وسيط من دول التكتل، بين الفلسطينيين والإسرائيليين مهمته تسيير ملف إيرادات الضرائب مع إسرائيل.

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، روحي فتوح، قال يوم الأربعاء: إنه ربما يكون هناك انفراجة في موضوع الأزمة المالية للسلطة خلال شهرين.

وأضاف في تصريحات لتلفزيون فلسطين: أن الحكومة تبذل جهداً، والرئيس أعطى تعليمات بتوفير الرواتب، و"لن تستمر المعاناة فترة طويلة".

وتابع فتوح: "ربما تستمر المعاناة لمدة شهرين من الآن، وربما يكون هناك انفراجة، خاصة وأن الرئيس والحكومة يبذلان جهوداً كبيرة في هذا الملف".

وتعاني الحكومة الفلسطينية منذ شهر أيار/ مايو الماضي أزمة مالية حادة على خلفية رفضها استلام أموال المقاصة بالشروط الإسرائيلية، وذلك بعدما أعلنت حكومة الاحتلال، نيتها ضم أراضٍ فلسطينية.

ويتلقى موظفو السلطة، رواتب بنسبة 50% منذ أربعة أشهر، نتيجة هذه الأزمة الكبيرة.

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