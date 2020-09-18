"مشهد كان يبدو خياليا"... مواطن إماراتي يعزف النشيد الوطني الإسرائيلي.. فيديو

القدس المحتلة / سما /

علّق عوفير غندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على مشهد كان يبدو خياليا من قبل.

ونشر غندلمان تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الجمعة، أشاد فيها بمواطن إماراتي لعزفه النشيد الوطني الإسرائيلي "هتيكفا"، والتي تعني "الأمل" باللغة العربية، على العود.

وقال غندلمان: "ما أجمل العزف: مواطن إماراتي يعزف نشيدنا الوطني [هتيكفا] على العود. هذا المشهد كان يبدو خياليا سابقا، وما أجمله الآن".

ووجه المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي التحية والتقدير لعازف العود الموهوب، بدعوى أن هذه هي رياح السلام.

ما أجمل العزف: مواطن إماراتي يعزف نشيدنا الوطني "هتيكفا" (الأمل) على العود. هذا المشهد كان يبدو خياليا سابقا وما أجمله الآن.



تحياتي وتقديري لعازف العود الموهوب. هذه هي رياح السلام. جمعة مباركة. pic.twitter.com/jTcVH29RVu — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) September 18, 2020

ووقّعت إسرائيل رسميا، الثلاثاء الماضي، على اتفاقيتي سلام مع دولتي الإمارات والبحرين، وذلك في البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، وبحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأعلنت إسرائيل عن التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات في 13 أغسطس/آب الماضي، قبل أن تعود وتعلن عن التوصل لاتفاق مماثل مع البحرين، في 11 سبتمبر/أيلول الجاري.

يذكر أن إسرائيل كانت قد وقعت اتفاقيات سلام في السابق مع مصر عام 1979، والأردن عام 1994.