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نتنياهو يهدد دولا في المنطقة بعد توقيعه اتفاقيتي التطبيع مع البحرين والإمارات

الجمعة 18 سبتمبر 2020 12:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يهدد دولا في المنطقة بعد توقيعه اتفاقيتي التطبيع مع البحرين والإمارات



القدس المحتلة / سما /

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دولا في المنطقة بضرب من يمس بإسرائيل، في إطار حديثه عن اتفاقيتي التطبيع مع الإمارات والبحرين.

ونشر نتنياهو تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الجمعة، أوضح من خلالها أن إسرائيل صنعت عصرا جديدا من السلام في الشرق الأوسط، مدعيا أن محاولات "إيران ووكلائها في غزة ولبنان لمنع توسيع دائرة السلام لن تجدي نفعا".

وذكر أن إسرائيل تعمل على توسيع دائرة التطبيع لتشمل دولا أخرى. 

وقال نتنياهو ان ما وصفها بالثمار الأولية لاتفاقيتي التطبيع مع الإمارات والبحرين ستكون" سريعة جدا" . 

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