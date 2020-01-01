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وزارة الصحة: وفاة مواطن و47 اصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

الجمعة 18 سبتمبر 2020 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الصحة: وفاة مواطن و47 اصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة



غزة / سما /

اعلنت وزارة الصحة-قطاع غزة، اليوم الجمعة، وفاة مواطن وتسجيل ٤٧ اصابة جديدة بكورونا خلال ٢٤ ساعة وذلك بعد فحص 1443 عينة.

واشارت الصحة في بيانها اليومي الى تعافي 48 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا ما يرفع عدد المتعافين 468 حالة .
واوضحت الصحة ان المواطن حسن احمد اللحام 70 عاما من مدينة خان يونس توفي اثر اصابته بكورونا ما يرفع عدد حالات الوفاة منذ بداية الازمة الى ١٧ حالة.

وقالت الى ان اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 2223 اصابة منها حالات نشطة حاليا 1738 حالة

واكدت الصحة ان غرفة عمليات الطوارئ في وزارة الصحة تتابع تطورات الحالة الوبائية والاجراءات المناسبة وان التزم المواطنون بالضوابط الصحية سينخفض منحنى تسجيل الاصابات ونستطيع سويا كسر حلقات التفشي.
واكدت ان ادنى تراخي أو استهتار سيتسبب في وجود بؤر جديدة اشد خطورة من تفشي الوباء

ودعت الجميع الى المحافظة على كبار السن وذوي الامراض المزمنة والاطفال وضعيفي المناعة وعدم خروجهم من المنازل الا للضرورة وعدم نقل العدوى اليهم بالاستهتار.

واضافت:"مرحلة الاستجابة لازالت مستمرة لاجراء التقصي بالتوازن مع تلبية احتياجات المواطنين وفق الضوابط الصحية".

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