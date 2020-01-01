دولة الاحتلال تفرض إغلاقا شاملا لمدة 3 أسابيع لمواجهة كورونا

القدس المحتلة / سما /

من المقرر أن تفرض دولة الاحتلال إغلاقا صحيا شاملا بدءا من الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الجمعة، في مسعى لمواجهة وباء فيروس كورونا لمدة 3 أسابيع، طبقا لما ذكرته "إذاعة إسرائيل" اليوم الجمعة.

وسيُحظر على المجمعات التجارية والمطاعم وأماكن الترفيه والفنادق وحمامات السباحة ومراكز اللياقة البدنية فتح أبوابها.

وتقرر مع ذلك السماح بفتح أماكن العمل، ولكن دون استقبال الجمهور. كما تمت المصادقة على توسيع المسافة التي يسمح فيها للمواطنين بالابتعاد عن مكان سكناهم خلال فترة الإغلاق من خمسمئة الى ألف متر.

كما يشمل الإغلاق تعطيل الدراسة ما عدا التعليم الخاص.

وستنصب شرطة الاحتلال حواجز في مخارج المدن والأحياء وتكرس نشاطها لمنع التجمهر.

وهذا ثاني إغلاق تفرضه دولة الاحتلال، وكانت قد فرضت أول إغلاق لها في آذار/مارس الماضي، ثم خففته في أيار/مايو، وتشهد منذ ذلك الحين موجة ثانية لحالات الإصابة بفيروس كورونا.