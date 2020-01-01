نتنياهو: الفلسطينيون سيعودون للمفاوضات بعد الانتخابات الأمريكية وسنتفاوض معهم على هذا الأساس..

القدس المحتلة / سما /

توقع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيمين نتنياهو، عودة السلطة الفلسطينية، الى المفاوضات مع إسرائيل، بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر القادم.



وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، التي أوردت الخبر، صباح اليوم، قال نتنياهو إن "السلطة الفلسطينية ستعود للمفاوضات مع إسرائيل قريبا، فور انتهاء الانتخابات الأمريكية".



وبحسب الصحيفة، أضاف نتنياهو، في جلسات مغلقة، أن "اتفاقيات السلام بين إسرائيل والإمارات والبحرين، لم تترك للفلسطينيين أي خيار سوى العودة إلى طاولة المفاوضات".



ووفقا للصحيفة العبرية، أشار نتنياهو، الى أنه "في حال عودة السلطة للمفاوضات، سيتم التفاوض معها على أساس خطة ترامب، صفقة القرن".