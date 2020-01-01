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الطقس : الحرارة أعلى من معدلها بـ5 درجات

الجمعة 18 سبتمبر 2020 08:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس : الحرارة أعلى من معدلها بـ5 درجات



رام الله / سما /

تتوقع دائرة الارصاد الجوية ان يستمر الجو حاراً في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

السبت: يكون الجو حاراً في المناطق الجبلية و شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الاحد: يكون الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية و حاراً إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .
هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من:

1-التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.
2-خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة .

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