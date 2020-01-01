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داخلية غزة تقرر فتح المولات التجارية يومياً من الساعة 7:00 صباحاً حتى 7:30 مساء

الخميس 17 سبتمبر 2020 11:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
داخلية غزة تقرر فتح المولات التجارية يومياً من الساعة 7:00 صباحاً حتى 7:30 مساء



غزة /سما/

أكد رئيس خلية الأزمة بوزارة الداخلية في غزة، فايق المبحوح، اليوم الخميس، إعادة فتح المولات التجارية في المناطق التي تشهد تخفيفاً لإجراءات حظر التجوال، اعتباراً من السبت المقبل وفق إجراءات الوقاية والسلامة.

جاء ذلك، خلال الاجتماع مع أصحاب المولات التجارية، ظهر اليوم، حيث أكد استمرار إغلاق المولات الواقعة في المناطق التي تشهد تشديداً للإجراءات.

وأشار إلى أن مواقيت فتح المولات: يومياً من الساعة 7:00 صباحاً حتى 7:30 مساء، وتابع "تم استعراض بروتوكول إعادة فتح المولات خلال اجتماع مع أصحاب المولات، وفق معايير السلامة وسياسات مكافحة العدوى لمنع تفشي المرض".

وأردف: يجب الموازنة بين الأمن الصحي وسلامة المواطنين من جانب، وبين استمرار عجلة الحياة الاقتصادية من جانب آخر.

بدوره، أكد مدير دائرة مكافحة العدوى بوزارة الصحة في غزة، رامي العبادلة، أن إعادة فتح المولات واستمرار عملها، مرتبط بمدى الانضباط والالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة.

وحذر من خطورة تفاقم الوضع في حال عدم الالتزام بإجراءات الوقاية خلال عمل المولات.

ومن جانبه، قال وكيل مساعد وزارة الاقتصاد الوطني، عبد الفتاح الزريعي، "نقف جنباً إلى جنب مع المستثمرين والتجار لدفع العجلة الاقتصادية والحد من خسائر الشركات، إلا أن ذلك يتطلب الالتزام بتطبيق إجراءات السلامة داخل المولات".

وأضاف "يُلزم أصحاب المولات بالتوقيع على تعهدات خطية لدى وزارة الاقتصاد الوطني، بالالتزام بالبروتوكول الذي تم إقراره لإعادة فتح المولات".

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