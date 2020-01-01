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"الصحة" بغزة تُصدر قرارات جديدة بشأن الصيدليات والتأمينات الصحية والوفود الأجنبية

الخميس 17 سبتمبر 2020 11:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الصحة" بغزة تُصدر قرارات جديدة بشأن الصيدليات والتأمينات الصحية والوفود الأجنبية



غزة /سما/

قرر وكيل وزارة الصحة، بغزة، د. يوسف أبو الريش، السماح للصيدليات العامة، بتقديم خدماتها للجمهور دون تقييد لمواعيد فتحها وإغلاقها في ظل حظر التجول مع ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية المعتمدة؛ لحماية العاملين فيها والمترددين عليها.

كما أصدر قراراً، حول إنهاء العزل المنزلي للبيوت التي يزيد عدد المخالطين فيها عن عشرة أفراد، وتم تسجيل إصابات جديدة بين المخاطين فيها، والبيوت التي تقرر إبقاء مصابين فيها لأسباب استثنائية، على أن يتم إنهاء العزل لهم في مدة أدناها 28 يوماً مع التأكد من خلو الجميع من أي أعراض.

وقرر أبو الريش، تمديد العمل بالتأمينات الصحية، التي انتهت صلاحيتها خلال جائحة (كورونا) لمدة شهر، على أن يتم استكمال إجراءات تجديد التأمين، ودفع الرسوم المستحقة في أقرب فرصة.

وقرر السماح للمؤسسات الصحية غير الحكومية، بإجراء العمليات المجدولة مع ضرورة اتخاذ إجراءات الوقاية والسلامة اللازمة لحماية المرضى والطواقم الطبية، خلال جائحة (كورونا).

كما أصدر أبو الريش قراراً حول سياسة التعامل مع الوفود الأجنبية الزائرة لقطاع غزة، عبر معبر بيت حانون/ إيرز خلال جائحة (كورونا)، ويقضي القرار بضرورة حصول الوفود القادمة على شهادة خلو من الإصابة بفيروس (كوفيد- 19) بناءً على تحليل (PCR) بمدة لا تتجاوز 48 ساعة، ويتم حجر أعضاء الوفد وسحب مسحة مخبرية لهم في اليوم الخامس، ويتم إنهاء إجراءات الحجر، إذا كانت نتيجة الفحص سلبية.

#غزة #وزارة الصحة #فيروس كورونا #صيدليات

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