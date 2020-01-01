وفاتان و134 إصابة جديدة بكورونا في مدينة القدس

القدس المحتلة /سما/

أفاد الدكتور علي الجبريني (وحدة مكافحة كورونا) مساء اليوم الخميس، بأن مدينة القدس شهدت اليوم، تسجيل حالتي وفاة جديدتين و134 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأوضح الجبريني في بيان صحافي، أن الوفاتين كانتا في راس العامود والطور، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 46 منذ بداية الجائحة، وأن عدد إصابات اليوم الخميس، بلغ 134 إصابة، مقابل 129 حالة شفاء، ليرتفع عدد الحالات النشطة إلى 1991 إصابة.

وتمنى الطبيب المقدسي الجبريني من المواطنين مواصلة الالتزام بالتعليمات الصحية من حيث التباعد الاجتماعي، ارتداء الكمامة ومواظبة التعقيم، سائلاً الله السلامة للجميع.