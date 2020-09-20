الاحتلال يفرض اغلاقا شاملا على الضفة الغربية وقطاع غزة في هذه المواعيد

القدس المحتلة /سما/

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إنه بناء على تقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي سيتم فرض إغلاق شامل على منطقة الضفة الغربية وسيتم إغلاق المعابر مع قطاع غزة خلال الأعياد اليهودية المقبلة.



وأوضح المتحدث الإسرائيلي مواعيد الأعياد والإغلاقات، وهي عيد رأس السنة العبرية من 18 حتى 20/9/2020، ويوم الغفران من 27 حتى 28/9/2020.



كما سيكون الإغلاق يومي عيد العرش (سوكوت) من 2 حتى 3/10/2020، وكذلك عيد بهجة التواراة من 9 حتى 10/10/2020.

أشار الى أنه سيتم اعادة فتح المعابر بعد الأعياد، ووفقا لتقدير الموقف الأمني، وخلال ذلك سيتم السماح للحالات الانسانية والطبية بالمرور عبر الحواجز والمعابر، حسب موافقة الجيش والحكومة.