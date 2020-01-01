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امريكا ترغب في إعلان الدوحة "حليفا رئيسيا"

لها سجل في التعامل معها.. مسؤول امريكي: واشنطن ستتمكن من إقناع قطر بالتفاهم مع إسرائيل

الخميس 17 سبتمبر 2020 08:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
لها سجل في التعامل معها.. مسؤول امريكي: واشنطن ستتمكن من إقناع قطر بالتفاهم مع إسرائيل



واشنطن /سما/

قال مسؤول أمريكي كبير اليوم الخميس: إنه يعتقد أن واشنطن ستتمكن من إقناع قطر بالتفاهم مع إسرائيل. 

وأضاف نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الخليج العربي تيموثي ليندركينغ  في مؤتمر عبر الفيديو كونفرانس: أن قطر لديها تاريخ من التفاهم مع إسرائيل.

وأعرب عن أمله من جميع الدول الخليجية وبلدان المنطقة أن تطبع علاقاتها مع إسرائيل، معرباً عن اعتقاده، بأننا سنتمكن من إقناع قطر بالتفاهم مع إسرائيل ولها سجل في التعامل معها".

في سياق منفصل، كشف المسؤول الامريكي، عن رغبة الولايات المتحدة في المضي قدما نحو إعلان تسمية قطر كحليف رئيسي من خارج "الناتو".

وقال تيموثي ليندركينغ "سنمضي قدما كما نأمل بتسمية قطر حليفا رئيسيا من خارج حلف شمال الأطلسي".

وحسبما نقلت وكالة "رويترز" عن ليندركينغ، فإن هذه الوضعية "حليف رئيسي من خارج الناتو"، تمنح الدول الأجنبية بعض الفوائد في مجالات التجارة الدفاعية والتعاون الأمني.

#تيموثي ليندركينغ #الخارجية الامريكية #الخليج العربي #دول الخليج #التطبيع مع اسرائيل #قطر

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