غرفتا الخليل و"أضنا" التركية تعقدان لقاءات عمل لشركات المواد الغذائية

الخليل /سما/

نفذت غرفة تجارة وصناعة المحافظة وغرفة صناعة "أضنا" التركية لقاءات عمل ثنائية لشركات المواد الغذائية، من خلال برنامج "زووم" بإشراف مباشر من طواقم الغرفتين، وذلك في ظل إغلاق الحدود ومنع السفر جراء جائحة "كورونا".

ومثلت هذه اللقاءات فرصة للشركات من أعضاء الغرفتين للتواصل، في سبيل زيادة التبادل التجاري المباشر بين البلدين.

وعبرت الشركات المشاركة عن ارتياحها لهذه المبادرة، التي أغنت الكثيرين عن تحمل عناء السفر في ظل الأوضاع الصحية الصعبة التي يمر بها العالم، حيث تم عرض عشرات المنتجات عبر شاشات الاتصال المرئي، والتباحث في آليات التسعير والشحن وغيرها من الأُمور اللوجستية.

يُذكر أن عشر شركات من أعضاء غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل، ومثلها من أعضاء غرفة صناعة "أضنا" شاركت في أكثر من 30 لقاءً إلكترونياً مباشراً تم تنظيمها على أساس علمي وممنهج، وأثمرت عن بناء علاقات مباشرة بين الشركات المشاركة.