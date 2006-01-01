  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مسؤول عسكري إسرائيلي يحذر نصرالله

الخميس 17 سبتمبر 2020 08:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول عسكري إسرائيلي يحذر نصرالله



القدس المحتلة /سما/

 قال القائد العسكري لمنطقة الشمال في الجيش الاسرائيلي الجنرال، أمير برعم، إنه ستكون هناك أيام "متوترة في الشمال"، محذرا حزب الله اللبناني من قتل أي جندي إسرائيلي.

ولفت برعم في مقابلة مع صحيفة "يسرائيل هيوم" إلى أن الوضع الأمني في منطقة الشمال يجب أن يبقى على حاله لمدة شهرين، وقال: "هناك عشرات آلاف الجنود الذين يجب عليهم التأكد من عدم إرتكاب أي منهم أي هفوات، أمام مجهود حزب الله الكبير لتوجيه ضربة".

وأضاف "حاليا نحن ننجح في ذلك، لكن علينا الحرص، إذ يوجد لدينا 22 بلدة قريبة من الجدار الحدودي، وهناك مواطنون .. وفي النهاية يمكن لحزب الله أن يوجه ضربة.. هذه معركة".

ودعا برعم، الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، إلى "النزول عن الشجرة" وفق تعبيره، وحذره من أي استهداف لأي جندي إسرائيلي، مشددا على أن ذلك سيؤدي إلى تصعيد الوضع ووقوع حرب تستمر لعدة أيام على الأقل.

وتوجه لنصرالله بالقول: "من الأفضل له أن يتصرف بعقلانية، وأن يعترف بأنه أخطأ في الماضي بتقدير الرد الإسرائيلي، كما حدث له في عام 2006".

#الجيش الإسرائيلي #حزب الله #لبنان #الحدود اللبنانية #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

بالصورة.. نتنياهو ينام على أرض الطائرة في طريق العودة من واشنطن

ملحم: حل أزمة الرواتب قريبا ولن يتم خصم أقساط القروض طيلة فترة الأزمة وقد نلجأ للاغلاق الشامل

النخالة: لا خطوط حمراء في الحرب مع العدو..والرئيس الفلسطيني محاصر مالياً ومعزول عربياً

شاهد الفيديو : “خذني زيارة تل أبيب” أغنية إماراتية جديدة تحتفي بالتطبيع

هذا ما كشفه شمالي عن استئناف الدراسة في مدارس الأونروا بغزة ..

مسؤول سابق بجيش الاحتلال يطالب باغتيال هنية والسنوار والضيف

التيار الإصلاحي يهاجم تصريحات فريدمان : "تدخل سافر في الشأن الدخلي واستعلاء عنصري متطرف"

الأخبار الرئيسية

سرايا القدس

قيادي بسرايا القدس يوجه عدة رسائل: معركتنا طويلة.. وأسدود كحيفا وعسقلان كتل أبيب

صحة غزة تدق ناقوس الخطر: أزمة دوائية صعبة وخطيرة.. ومسحات كورونا تكفي لأيام معدودة فقط

89

"إسرائيل اليوم" تعدل ما نسبته لفريدمان بشأن استبدال الرئيس عباس بالقيادي دحلان

دحلان: من لا ينتخبه شعبه لن يستطيع القيادة.. وتصريح فريدمان رسالة إرهاب للضعفاء!

6

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع