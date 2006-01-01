مسؤول عسكري إسرائيلي يحذر نصرالله

القدس المحتلة /سما/

قال القائد العسكري لمنطقة الشمال في الجيش الاسرائيلي الجنرال، أمير برعم، إنه ستكون هناك أيام "متوترة في الشمال"، محذرا حزب الله اللبناني من قتل أي جندي إسرائيلي.

ولفت برعم في مقابلة مع صحيفة "يسرائيل هيوم" إلى أن الوضع الأمني في منطقة الشمال يجب أن يبقى على حاله لمدة شهرين، وقال: "هناك عشرات آلاف الجنود الذين يجب عليهم التأكد من عدم إرتكاب أي منهم أي هفوات، أمام مجهود حزب الله الكبير لتوجيه ضربة".

وأضاف "حاليا نحن ننجح في ذلك، لكن علينا الحرص، إذ يوجد لدينا 22 بلدة قريبة من الجدار الحدودي، وهناك مواطنون .. وفي النهاية يمكن لحزب الله أن يوجه ضربة.. هذه معركة".

ودعا برعم، الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، إلى "النزول عن الشجرة" وفق تعبيره، وحذره من أي استهداف لأي جندي إسرائيلي، مشددا على أن ذلك سيؤدي إلى تصعيد الوضع ووقوع حرب تستمر لعدة أيام على الأقل.

وتوجه لنصرالله بالقول: "من الأفضل له أن يتصرف بعقلانية، وأن يعترف بأنه أخطأ في الماضي بتقدير الرد الإسرائيلي، كما حدث له في عام 2006".