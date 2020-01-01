صحة غزة تدق ناقوس الخطر: أزمة دوائية صعبة وخطيرة.. ومسحات كورونا تكفي لأيام معدودة فقط

غزة /سما/

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة اشرف القدرة، مساء اليوم الخميس، إن وزارته تمر بأزمة دوائية صعبة وخطيرة تؤثر على جهود وزارة الصحة خاصة في مواجهة الحالة الوبائية وتطوراتها في قطاع غزة .

وحذر القدرة، من التأثيرات الصعبة على منظومة الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات ومراكز الرعاية الاولية , خاصة في هذه المرحلة التي تزداد فيها الحاجة الى تعزيز تلك الارصدة وبالتالي تعزيز الجهود الصحية لمواجهة جائحة كوفيد 19 .

وطالب القدرة كافة الجهات المعنية محليا واقليميا ودوليا بضرورة دعم احتياجات وزارة الصحة لتحقيق استجابة أفضل من الأدوية ولوازم المختبرات واجهزة التنفس الصناعي ومستلزمات التعقيم لتحقيق استجابة أفضل مع تفشي الوباء في قطاع غزة .

كما طالب، المجتمع الدولي بضرورة رفع الحصار غير قانوني وغير الانساني عن قطاع غزة بشكل عاجل .

وقال القدرة، نحمل الاحتلال الاسرائيلي عن التبعات الخطيرة في نقص المقومات الانسانية والصحية والتي عبرت عنها التقارير الدولية المتتابعة، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الاسرائيلي في توفير كافة الاحتياجات الطبية والانسانية باعتباره قوة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي .

في السياق، قال مدير عام الصيدلة د. منير البرش، إن نسبة العجز في الارصدة الدوائية قد بلغت 47 % , فيما بلغت نسبة العجز في المستهلكات الطبية 33 % .

وأوضح البرش، أن أكثر الخدمات الصحية تأثرا الخدمات الصحية التخصصية مثل السرطان وأمراض الدم حيث بلغت نسبة العجز 63 % , وخدمات الرعاية الصحية 66 % , وصحة الام والطفل 56 % و خدمة الطوارئ والعمليات 21 % وخدمات الكلى وغسيل الكلى 41 % .

ونوه الى أن الواقع الدوائي ومستلزمات الوقاية المرتبط بالخدمات التي تقدم لمرضى كوفيد 19 , لا يكفي سوى لشهر واحد على ابعد تقدير , وفي حال ارتفاع عدد الحالات بالاصابة بكورونا فان ذلك يستنزف الكمية المتبقية الى اقل من تلك الفترة , علما بأن ما نستهلكه من هذه المستلزمات الوقائية والادوية بتنا نستهلكه في يوم واحد .

فيما قال مدير عام المختبرات عميد مشتهىـ إن نسبة العجز في أرصدة مواد الفحص المخبري قد بلغت 65 % , وهو مؤشر خطير بالنظر الى تطورات الحالة الصحية في قطاع غزة .

وأشار الى أن المختبر المركزي بوزارة الصحة يعاني من نقص حاد وخطير في المسحات والكتات المخبرية الخاصة بفحص كورونا , وأن الأرصدة المتبقية تكفي لأيام معدودة فقط .

وأوضح أن، وزارة الصحة تعاني من نقص شديد في المواد الخاصة بفحوصات المصابين في مستشفى العزل ومستشفى الصداقة التركي , وهو ما يؤثر بشكل مباشر على الخدمة المقدمة للمرضى .

ونوه مشتهى الى أن المواد التشغيلية والمستهلكات الخاصة بأجهزة غازات الدم ووظائف الكلى والفحوصات الكيميائية والفيروسية الضرورية لمصابين كوفيد 19 , يوجد بها شح كبير الأمر الذي يعيق عمل الطواقم الصحية والتي تعمل بكميات محدودة لا تكفي الا لأيام معدودة ما يعرض صحة المرضى للخطر .

وبين، أن المختبر المركزي بوارة الصحة بحاجة ماسة الى تدعيمه بأجهزة اضافية لضمان رفع القدرة على اجراء الفحوصات الخاصة بمرض كوفيد 19 , كما وأن مختبرات المستشفيات تعاني من تهالك أجهزة الفحص المخبري والتي بحاجة الى تدعيم وبشكل عاجل .

