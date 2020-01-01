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مدير الطب الوقائي بغزة: لا خطورة على المصابين مسبقاً بكورونا من انتقال العدوى إليهم مجدداً

الخميس 17 سبتمبر 2020 07:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
مدير الطب الوقائي بغزة: لا خطورة على المصابين مسبقاً بكورونا من انتقال العدوى إليهم مجدداً



غزة /سما/

أكد مجدي ظهير، مدير الطب الوقائي في وزارة الصحة بقطاع غزة، أنه لا يوجد أي خطورة على المصابين سابقاً بفيروس كورونا من انتقال العدوى إليهم مجدداً من مرضى آخرين، مشيراً إلى أن المتعافين من الفيروس، يكتسبون أجساماً مناعية تكفيهم لأشهر لمقاومة الفيروس، وعدم عودتهم للإصابة بالمرض.

وأشار ضهير، في تصريحات صحفية له، اليوم الخميس، في مقر الإدارة العامة للرعاية الأولية بغزة، في معرض رده على تساؤلات بعض المرضى المعزولين في مستشفى غزة الأوروبي  حول استضافة مرضى جدد في غرف المرضى المصابين مسبقاً، إن هذا الإجراء معتاد في علم الوبائيات، وله سوابق في دول عديدة عالجت مرضى كورونا وتمكنت من السيطرة على المرض.

وقال ضهير، إن طواقم مستشفى غزة الأوروبي، تم تدريبها وإعدادها جيداً للسيطرة على الحالة الوبائية، داعياً المرضى والمواطنين للتحلي بالصبر وتجنب حالة الذعر، إلى جانب دعم جهود الكوادر الصحية والحكومية، التي تعمل عن كثب في محاربة الوباء والسيطرة عليه.

#مجدي ظهير #وزارة الصحة #غزة #فيروس كورونا

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