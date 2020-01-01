صحة غزة توضح حول مراكز الرعاية الأولية التابعة للوزارة التي تم إعادة فتحها

غزة /سما/

نشرت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، تعميماً حول مراكز الرعاية الأولية التابعة للوزارة التي تم إعادة فتحها أمام المرضى والمواطنين في محافظات غزة والوسطى وخانيونس ورفح.

وأضافت الوزارة، أنه سيتم تقييم فتح المراكز بالخدمات المعلنة، ووفقاً لتغيرات الحالة الوبائية والتزام المواطنين بالضوابط الصحية.

وأشارت إلى أن الخدمات التي تقدم في هذه المرحلة هي خدمة الطوارئ، ومتابعة الحمل والتطعيم والخدمات المخبرية، وأخرى تخص الأمومة، فيما تضم أيضاً صرف الأدوية للأمراض المزمنة.

وبينت أن المراكز التي تم إعادة فتحها في مدينة غزة، هي مركز شهداء الرمال، والفلاح ومركز صحي الدرج، ومركز القبة ومركز الشيخ رضوان ومركز صحي صبحة.

أما في محافظة الوسطى، فتم إعادة فتح مركز صحي المغراقة ووادي السلقا والزوايدة ومركز دير البلح، فيما مركز صجي عبشات الكبيرة والقرارة ومركز صحي شهداء خانيونس وبني سهيلا في محافظة خانيونس.

يشار إلى أن وزارة الصحة ما زالت تعمل بخطة الطوارئ التي وضعت من أجل محاربة انتشار فيروس كورونا في قطاع غزة في المناطق السكنية بين المواطنين.

جدول لمراكز الرعاية الأولية الـ17 التي تم فتحها:





