لجان المقاومة تثمن قرار سلطة الطاقة بتخفيض أسعار كهرباء المولدات

غزة /سما/

ثمنت "لجان المقاومة في فلسطين" قرار سلطة الطاقة الفلسطينية تخفيض ثمن الكهرباء التي تباع للمواطنين من قبل أصحاب المولدات الكهربائية للمواطنين في ظل أزمة انقطاع التيار الكهربائي بفعل الحصار الصهيوني .

ودعت "لجان المقاومة" الإخوة أصحاب المولدات إلى مراعاة الوضع المعيشي والحياتي لكافة أبناء شعبنا في الحصار الصهيوني الظالم على قطاع غزة وانعدام الحركة التجارية بسبب تفشي وباء كورونا وحظر الحركة والتجول الذي يؤثر على كافة القطاعات ومناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والشرائية مثمنة قرار رابطة أصحاب المولدات بالموافقة على تشغيل المولدات بعد اطفائها احتجاجا على قرار سلطة الطاقة

وطالبت "لجان المقاومة" وزارة الاقتصاد بتخفيض أو رفع الضرائب على وقود المولدات الكهربائية للمساعدة بحل مشكلة الكهرباء التي يعاني منها القطاع مشددة على ضرورة تظافر كل الجهود للمساعدة بحل هذه الأزمة التي يعاني منها شعبنا في القطاع منذ "14"عاما