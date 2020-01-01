الانتهاء من شق وتأهيل طرق زراعية وبناء عبارات تصريف مياه أمطار بنابلس

نابلس /سما/

انتهت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) بالتعاون مع المجالس القروية في تلفيت وجوريش وبرقة، بالتنسيق مع وزارة الزراعة بمحافظة نابلس، من شق وتأهيل 5 كم من الطرق الزراعية، وبناء عبارات تصريف مياه الأمطار.

ويأتي هذا النشاط ضمن مشروع المساهمة في تحسين صمود المجتمعات الريفية المعرضة للخطر في نابلس وخانيونس لتمكينها من الوصول إلى الحقوق بطريقة مستدامة ومنصفة، والممول من التعاون الإسباني من خلال المؤسسة الإسبانية F.P.S، حيث يهدف هذا المشروع إلى تعزيز الوصول إلى الموارد الزراعية وتوافرها من أجل إنتاج فعال ومستدام.

وذكر المهندس محمود أبو حمدان، مشرف المشروع، أن نشاط الطرق الزراعية الذي تم الانتهاء منه ساهم في تحسين وصول المزارعين إلى أراضيهم وتشجيعهم على العمل بها، حيث خدمت الطرق التي تم الانتهاء منها 984 دونماً تملكها 132 عائلة.

وذكر مدير فرع الشمال بالإغاثة الزراعية د. عاهد زنابيط أن هذا المشروع يصب في الهدف الاستراتيجي للإغاثة الزراعية الخاص في تعزيز الدور الاقتصادي للقطاع الزراعي بالمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة من خلال تحسين الوصول للمصادر الطبيعية (الأرض والمياه)، وحمايتها وزيادة الرقعة المزروعة وتحسين إنتاجيتها.

وأضاف: إن هذا النشاط يأتي استكمالاً لنهج الإغاثة الزراعية في تعزيز صمود المزارعين الفلسطينيين في الأراضي المهددة بالمصادرة.