ردا على تصريحاته الاخيرة.. حركة فتح تهاجم بشدة السفير الامريكي فريدمان وتصفه بـ"ابن الكلب"

غزة /سما/

هاجمت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، اليوم الخميس، السفير الامريكي لدى دولة الاحتلال ديفيد فريدمان وصفة اياه بـ"ابن الكلب" على خلفية تصريحاته الاخيرة.

وقالت الحركة على لسان عضو المجلس الثوري لحركة فتح، والمتحدث باسمها اياد نصر، إلى "ابن الكلب" فريدمان؛ الثورة الفلسطينية عندما انطلقت، كانت تعرف بثورة الاحرار، لأن قيادتها كانت تعلم أن الدول لا تبنى إلا بالاحرار.

وأضاف نصر: والاحرار هم فقط المنوط بهم إختيار قيادتهم كما فعلو ذلك دوما بإختيار زعيمنا الخالد ياسر عرفات ومن بعده السيد الرئيس محمود عباس.

وتابع: أما أنت فبإمكانك إملاء الاوامر على عبيدك كيفما تشاء، لكن في فلسطين لن تكون مشمولة لا بسياساتك ولا بسياسات سيدك ترامب.