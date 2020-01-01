  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ردا على تصريحاته الاخيرة.. حركة فتح تهاجم بشدة السفير الامريكي فريدمان وتصفه بـ"ابن الكلب"

الخميس 17 سبتمبر 2020 04:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
ردا على تصريحاته الاخيرة.. حركة فتح تهاجم بشدة السفير الامريكي فريدمان وتصفه بـ"ابن الكلب"



غزة /سما/

هاجمت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، اليوم الخميس، السفير الامريكي لدى دولة الاحتلال ديفيد فريدمان وصفة اياه بـ"ابن الكلب" على خلفية تصريحاته الاخيرة.

وقالت الحركة على لسان عضو المجلس الثوري لحركة فتح، والمتحدث باسمها اياد نصر،  إلى "ابن الكلب" فريدمان؛ الثورة الفلسطينية عندما انطلقت، كانت تعرف بثورة الاحرار، لأن قيادتها كانت تعلم أن الدول لا تبنى إلا بالاحرار.

وأضاف نصر: والاحرار هم فقط المنوط بهم إختيار قيادتهم كما فعلو ذلك دوما بإختيار زعيمنا الخالد ياسر عرفات ومن بعده السيد الرئيس محمود عباس.

وتابع: أما أنت فبإمكانك إملاء الاوامر على عبيدك كيفما تشاء، لكن في فلسطين لن تكون مشمولة لا بسياساتك ولا بسياسات سيدك  ترامب.

#حركة فتح #ديفيد فريدمان #فلسطين #الولايات المتحدة

الأكثر قراءة اليوم

بالصورة.. نتنياهو ينام على أرض الطائرة في طريق العودة من واشنطن

“لو كان صدّام حياً لاحتل كل الخليج”.. تغريدة لمستشار نتنياهو. تثير جدلا واسعا...

ملحم: حل أزمة الرواتب قريبا ولن يتم خصم أقساط القروض طيلة فترة الأزمة وقد نلجأ للاغلاق الشامل

النخالة: لا خطوط حمراء في الحرب مع العدو..والرئيس الفلسطيني محاصر مالياً ومعزول عربياً

الصحة بغزة: قطعنا شوطاً طويلا في رسم الخارطة الوبائية.. والقطاع لم يصل لمرحلة التعايش

شاهد الفيديو : “خذني زيارة تل أبيب” أغنية إماراتية جديدة تحتفي بالتطبيع

سلطة الطاقة بغزة توضح بشأن التسعيرة الجديدة لكيلو الكهرباء في المولدات التجارية

الأخبار الرئيسية

6

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

في أول تعليق رسمي على تصريحات فريدمان.. الرئاسة الفلسطينية: شعبنا من يختار قيادته

التيار الإصلاحي يهاجم تصريحات فريدمان : "تدخل سافر في الشأن الدخلي واستعلاء عنصري متطرف"

الصحة الفلسطينية : وفاتان و966 إصابة جديدة بفيروس كورونا

مولدات

سلطة الطاقة لـ "سما" : تخفيض سعر كهرباء المولدات جاء بعد دراسة متخصصة ولن نسمح بابتزاز المواطنين