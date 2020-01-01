مقتل ثلاثة أشخاص بعد إطلاق النار عليهم في بيت لحم

بيت لحم /سما/

قتل عصر اليوم ثلاثة أشخاص بعد إطلاق النار على المركبة التي كانوا يستقلونها بشارع وادي النار بالقرب من الحاجز الاحتلال بمحافظة بيت لحم .

وذكر العقيد لؤي ارزيقات الناطق باسم الشرطة بأن قسم عمليات شرطة محافظة بيت لحم تلقى عصر اليوم اشاره حول قيام أشخاص مجهولين بإطلاق النار على مركبه من نوع توسان أثناء سفرها من مدينة بيت لحم إلى منطقة الشمال عبر شارع وادي النار على بعد امتار من الحاجز الاحتلالي المسمى " الكونتينر " أدى إلى مقتل فتاتين وشاب .

وأكد ارزيقات بأن الشرطة والنيابة تحركتا إلى المكان وتم فتح تحقيق للوقوف على ملابسات القضيه وجاري نقل جثامين القتلى إلى مستشفى بيت جالا الحكَومي .