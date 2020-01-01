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مباحث التموين تُغلق 41 منشأة تجارية غير ملتزمة بإجراءات الوقاية

الخميس 17 سبتمبر 2020 04:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
مباحث التموين تُغلق 41 منشأة تجارية غير ملتزمة بإجراءات الوقاية



غزة /سما/

أغلقت دائرة مباحث التموين بالشرطة، خلال 24 ساعة الماضية، 41 منشأة تجارية غير ملتزمة بإجراءات الوقاية والسلامة في مواجهة انتشار جائحة كورونا.

وقال المقدم أحمد قنيطة، مدير مباحث التموين، إن المنشآت التي تم إغلاقها – خلال جولات تفتيشية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد - لم يلتزم أصحابها بتعليمات الوقاية والسلامة، وأبرزها: ارتداء الكمامات، والالتزام بالتباعد الجسدي.

وأضاف "قنيطة"، في تصريحات اوردها "موقع الداخلية"، إن المنشآت شملت: مطاعم شعبية، ومذابح دواجن، ومصانع حلويات، إلى جانب محال أجهزة كهربائية.

وفي السياق، أوضح "قنيطة" أن المباحث حرّرت 33 محضر إتلاف لمواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية، خلال 24 ساعة الماضية، إلى جانب 12 محضر ضبط لتجار مخالفين رفعوا أسعار المواد الغذائية.

كما أغلقت مباحث التموين 12 محل ذهب فتحت أبوابها في مخالفة لقرار حظر التجوال.

وبيّن مدير مباحث التموين أنه تم إحالة جميع تلك المخالفات إلى الدوائر القانونية حسب الاختصاص، لاتخاذ الإجراءات القانونية فيها.

وأكد "قنيطة" على مواصلة مباحث التموين عملها الدءوب في متابعة الأسواق والسلع والبضائع، والتزامها بالتسعيرة المقرة من قبل وزارة الاقتصاد، والتزامها بإجراءات الوقاية والسلامة المفروضة من قبل الجهات المختصة.

#المباحث العامة #غزة #طوارئ

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