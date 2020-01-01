ديوان الموظفين بغزة: وضعنا سيناريوهات للعودة المتدرجة للعمل الحكومي..

غزة /سما/

قال ديوان الموظفين العام في قطاع غزة إنه في حالة انعقاد مستمر لمتابعة الشؤون الوظيفية في الوزارات المختلفة، ومدى الاستعداد لعودة بعض الدوائر الرسمية من أجل ضمان استمرارية الخدمات الحكومية وتوفير الكادر البشري، لخدمة الموطنين.

وأوضح مدير عام السياسات وتطوير الموارد البشرية في ديوان الموظفين إياد أبو صفية أنه تم وضع عدة سيناريوهات مبنية على التدرج في العودة إلى العمل في الدوائر الحكومية، وفق السياسات الحكومية وما ينتج عنها من قرارات في خطة الطوارئ.

وأضاف "عملنا في الديوان من خلال تواجد بعض الموظفين مكانيا في مقر العمل، وفق إجراءات السلامة والوقاية الصحية، والبعض الأخر كان على تواصل مباشر عن بعد من مقر اقامته، لإنجاز معاملات الموظفين".

وتابع: "كما عملنا في الديوان بالتعاون مع متابعة العمل الحكومي، وخلية الأزمة على ترتيب قوائم الانتظار للأطباء الجدد الذين تم توفيرهم للعمل في ظل جائحة "كورونا".

وأوضح أن الديوان استمر في العمل رغم حالة الطوارئ، لتثبيت عقود ديوان الموظفين لعام 2017، بعد انتهاء اجراءات "القومسيون الطبي"، ومن المتوقع إنهاء هذا الملف بالكامل نهاية الأسبوع القادم.

وواصل حديثه "عمل ديوان الموظفين على إنهاء الكثير من المعاملات الخاصة بالموظفين التي وصلت الديوان قبل فرض حظر التجوال في جائحة "كورونا"، وتم تحويلها إلى وزارة المالية، لضمان عدم تراكمها وإنجازها في أقصى سرعة ممكنة".

وأشار إلى أنه تم التواصل مع الوزارات المختصة لإنجاز معاملات الموظفين العائدين من السفر وانتهت فترة حجرهم، لضمان عودتهم على رأس عملهم والتنسيق مع وزارة المالية بالخصوص لتفعيل رواتبهم مع صرف الراتب القادم.

وأوضح أن هناك مجموعة من الوظائف غير المعلن عنها ضمن موازنة 2020، ونسعى في ديوان الموظفين العام، وفق الظروف الصحية المتاحة إلى استكمال الإجراءات الخاصة بالوظائف الحكومية.