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سرحان: سمحنا لشركات المقاولات بالعودة لأعمالها ومشاريعها

الخميس 17 سبتمبر 2020 03:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
سرحان: سمحنا لشركات المقاولات بالعودة لأعمالها ومشاريعها



غزة /سما/

قال وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة ناجي سرحان، اليوم الخميس، إنه من باب الحرص على توفر فرص عمل للمواطنين وتحريك عجلة الاقتصاد، سمحت وزارة الأشغال العامة بعودة شركات المقاولات لأعمالها ومشاريعها، مع الأخذ بإجراءات السلامة والوقاية التي فرضتها وزارة الصحة الفلسطينية.

وأكد سرحان، خلال حديثه لإذاعة "الرأي" الحكومية، أنه نشرنا تعليمات تشمل الجهات المشغلة والعاملين وبيئة العمل، وهي حسب التعليمات الواردة من وزارة الصحة، وأهم هذه التعليمات التي تم تعميمها: أن يكون العمل في مناطق مفتوحة يسمح الحركة فيها، ولبس الكمامة والقفازات، والمحافظة على المسافة بين الأشخاص، ومنع وجود عاملين من كبار السن والمرضى، وكذلك بيئة العمل تكون معقمة، وفيها مواد معقمة للأفراد والأغراض.

وبين أن وزارة الأشغال العامة في جائحة كورونا يتمحور عملها في أمرين، الأول تشغيل الآليات لفتح وإغلاق الطرق بتعليمات من وزارة الداخلية، وهو عمل يومي، والأمر الثاني متابعة المشاريع الحيوية –خارج حدود المناطق السكانية-، وبالتالي تقوم طواقم الإشراف بمتابعة هذه المشاريع دون توقف.

وتابع: "وضعنا خطة جديدة ستبدأ من الأسبوع المقبل، لتلبية احتياجات المواطنين، بالدوام الجزئي في المديريات، لتسيير الخدمات العامة".

#غزة #وزارة الاشغال #مشاريع #فيروس كورونا #اتحاد المقاولين

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