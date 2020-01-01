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التحالف الأهلي يرحب بقرار خفض أسعار كهرباء المولدات بغزة

الخميس 17 سبتمبر 2020 03:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
التحالف الأهلي يرحب بقرار خفض أسعار كهرباء المولدات بغزة



غزة /سما/

رحب التحالف الأهلي لإنقاذ قطاع الكهرباء في محافظات غزة بقرار سلطة الطاقة في قطاع غزة، بخفض سعر الكيلو واط الواحد من المولدات الخاصة (مولدات الشوارع) إلى شيكلين ونصف الشيكل اعتباراً من الأول من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

ويعد التحالف الأهلي، مبادرة أهلية مستقلة تأسست بهدف المساهمة مع الجهات الرسمية وغير الرسمية في حل مشكلة الكهرباء في قطاع غزة.

وقال التحالف إن سعر الكيلو واط الواحد الجديد لا يزال مرتفعا نسبياً، إلا أنه يثمن قرار سلطة الطاقة، ويعبر عن دعمه الكامل للقرار، الذي لاقى رضى كثير من المواطنين.

وأعرب عن أمله في أن يعمد أصحاب المولدات الخاصة إلى تنفيذ القرار في الموعد المحدد وبالسعر المحدد.

وعبر عن رفضه إعلان رابطة أصحاب المولدات وقف تشغيل المولدات اعتبارا من السادسة من صباح اليوم الخميس وحتى الساسة من صباح غدٍ الجمعة، ويرى فيه ابتزازا غير مقبول.

وأهاب التحالف بالجهات الحكومية المختصة وسلطة الطاقة بإعفاء أصحاب المولدات من الضرائب المفروضة عليها، أو خفضها بشكل يساعد في خفض سعر الكيلو واط عن السعر الجديد، بحيث يصل إلى شيكلين فقط، ما سيساهم، في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، ويعزز صمودهم في مواجهة كل المشاريع الهادفة الى تصفية القضية الفلسطينية.

#التحالف الأهلي لإنقاذ قطاع الكهرباء #غزة #سلطة النقد

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