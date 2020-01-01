اتحاد المقاولين: مستعدون للاستثمار في كهرباء المولدات بالسعر الجديد

غزة /سما/

أكد اتحاد المقاولين الفلسطينيين بمحافظات غزة دعم قرار سلطة الطاقة بتحديد اسعار الكهرباء للمزودين من أصحاب المولدات الخاصة.

وأعلن الاتحاد في بيان صحفي اليوم استعداده في حالة توقف أصحاب المولدات عن تقديم الخدمة بالقيام بمشروع متكامل من طرف الاتحاد وأعضاءه بالاستثمار في المولدات وتزويد كافة المستهلكين في كافة محافظات غزة بالكهرباء بالتسعيرة والإجراءات التي حددتها سلطة الطاقة.

واعتبر الاتحاد أن القرار الصادر من سلطة الطاقة بتحديد سعر الكيلو وات للمستهلك بـ 2.5 شيكل يعد سعر عادل ومناسب جدا، وأن على سلطة الطاقة الاستمرار في تنفيذ قرارها.

وأكد الاتحاد الدعم المطلق لسلطة الطاقة وإجراءاتها لحماية المستهلك وتنظيم قطاع المولدات الخاصة لإنتاج وبيع الكهرباء للمواطنين.

وأوضح أن اصحاب المولدات يحققون ارباح عالية منذ فترات طويلة علي حساب المستهلك وأن الاعتراضات على التسعيرة وردة الفعل من اصحاب المولدات غير مبررة في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها محافظات غزة.

وشدد على أن كافة الجهات الرسمية والقوي والفصائل الوطنية والاسلامية ومؤسسات المجتمع المدني وكافة شرائح المجتمع مطالبة بدعم هذا القرار المنصف والعادل.

وأضح أن تهديد اصحاب المولدات بوقف الخدمات يتطلب ابقاء اجراءات سلطة الطاقة كما هي دون تعديل.